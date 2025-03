Diourbel : un chanteur religieux détourne plus de 10 millions Fcfa de son frère et violente à sa mère

Le chanteur religieux Tamsir Guèye alias Lamp est dans de sales draps. Résidant dans la région de Diourbel (ouest), il est accusé de " violences verbales et physiques contre sa propre mère, ainsi que de détournement de fonds à hauteur de 10 millions de Fcfa" appartenant à son jeune frère émigré. Le mis en cause croupit depuis la semaine dernière à la prison de Diourbel.



À en croire L'Observateur, tout a commencé lorsque Bassirou Mbaye, un Sénégalais installé au Brésil, est rentré au pays en février dernier pour voir la maison qu’il avait confiée à son grand frère. À son arrivée, il découvre avec stupeur que Tamsir Guèye a mis tous les papiers du bien immobilier à son nom et y a même emménagé avec sa famille, sans l’en informer.



Face aux multiples demandes d’explication, le chanteur a refusé catégoriquement de reconnaître la propriété de son frère, affirmant que " la maison lui appartient désormais." Désemparé, l’émigré se tourne vers leur mère, Fatou Guèye, qui lui a confirmé ses soupçons : son grand frère a détourné son argent. Bassirou Mbaye est allé porté plainte.



Lorsque Tamsir Guèye a su que sa mère a révélé ses malversations, celui-ci a réagit violemment. Il s'est rendu au domicile de sa génitrice. Ignorant qu’il est enregistré par son frère lors de cette altercation, Tamsir Guèye profère des insanités et des menaces à l’encontre de sa propre mère. Les témoins confirment qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé et que le chanteur et son épouse sont coutumiers des violences verbales envers la vieille dame.



Fatiguée des agissements répétés de son fils, la mère de famille est allée porter plainte. Lors de son audition à la brigade de gendarmerie de Diourbel, elle a remis aux enquêteurs les enregistrements sonores qui confirment les faits.



Convoqué par les forces de l’ordre, Tamsir Guèye a tout nié en bloc. Pour se défendre, il a affirmé " être victime d’un complot familial orchestré par sa mère et son jeune frère. "Toutefois, les audios détenus par les policiers ont prouvé le contraire.



Déjà visé par une autre plainte de son frère émigré pour "escroquerie et abus de confiance", le chanteur religieux a été finalement déféré au parquet de Diourbel, où il devra répondre de multiples accusations devant la justice.