Diourbel : un cultivateur envoyé en prison après avoir menacé à mort sa première épouse avec une arme à feu

Mb. Diagne, un cultivateur, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Diourbel (centre-ouest) le lundi dernier. Le quinquagénaire est poursuivi pour "menace de mort et détention d'armes à feu" contre sa première épouse, A. Faye, suite à une violente dispute familiale impliquant sa seconde épouse, Nd. Diop. Les faits ont eu lieu au village de Kadam dans le département de Diourbel.L’affaire a été portée à la gendarmerie par un des enfants de la première épouse. Les faits ont commencé après une altercation houleuse entre les deux épouses de Mb. Diagne. Selon les témoignages des villageois, Nd. Diop, la seconde épouse, a proféré des injures et des propos désobligeants vis- à -vis de A. Faye, la première épouse. La situation a rapidement dégénéré, les deux femmes se donnant en spectacle devant voisins et enfants, a rapporté "L'Observateur".Au lieu de séparer les deux épouses et de ramener le calme, Mb. Diagne est intervenu pour prendre la défense de sa seconde épouse. Cette attitude a irrité les enfants de la première épouse, qui ont pris parti pour leur mère. La tension est montée au point que chaque partie a déposé une plainte auprès du commandant de la brigade de gendarmerie de Diourbel. Une information judiciaire a été ouverte.Mb. Diagne, toujours en colère, a exhibé une arme à feu et a menacé à mort sa première épouse. Connaissant le tempérament fougueux du père et craignant pour la vie de leur mère, l’un des enfants, militaire de formation, a alerté la gendarmerie.Les forces de l’ordre ont effectué une perquisition au domicile de Mb. Diagne, où elles ont découvert deux armes de guerre cachées dans sa chambre. Le suspect a affirmé les avoir héritées de son père, mais cela n’a pas empêché son arrestation. Il est arrêté puis placé sous mandat de dépôt au parquet de Diourbel pour "détention d'armes à feu et menace de mort".