Diourbel : une ferme infectée de la fièvre de la vallée du Rift, deux chèvres contaminées

Depuis l’apparition de la fièvre de la Vallée du Rift dans la zone centre-ouest, avec un premier cas signalé à Fatick, le service vétérinaire de Bambey a mis en œuvre une stratégie de communication afin de sensibiliser les éleveurs sur les symptômes à surveiller chez leurs animaux. C’est grâce à cette vigilance qu’un agent vétérinaire a été alerté le 20 octobre dernier, après la constatation d’avortements sur deux chèvres appartenant à une ferme locale, a rapporté la RFM, ce vendredi.



Les prélèvements effectués ont été soumis à un laboratoire qui a confirmé la présence du virus de la fièvre de la Vallée du Rift. Pour le moment, aucun cas humain n’a été enregistré, même si les autorités sanitaires ont testé toutes les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec le bétail contaminé.



Le préfet du département de Bambey, informé de la situation, a aussitôt déclenché le plan de riposte. Celui-ci a impliqué le médecin-chef du district sanitaire, le chef du service de l’élevage ainsi que le major de la sous-brigade d’hygiène de Bambey. Ces responsables vont travaillé ensemble pour surveiller l’évolution de la maladie, renforcer la prévention et empêcher sa propagation dans la région.