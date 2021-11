Diplomatie: Aissata Tall Sall défend la souveraineté du Sénégal, Blinken salue la démocratie sénégalaise

Dans une sorte de face à face avec le Secrétaire d’Etat américain, qui était en visite au Sénégal samedi, le ministre des Affaires étrangères, Me Aissata Tall Sall a défendu l’idée d’une « diplomatie de souveraineté », qui inclut la coopération tout pays de son choix.



« Au Sénégal, nous avons une diplomatie de souveraineté. Nous n’excluons personne. Mais (…) nous avons des partenaires historiques. On ne va pas jeter les anciens pour les nouveaux. On fait avec tout le monde, chacun avec ses intérêts », a affirmé Me Aissa Tall Sall lors de la conférence de presse conjointe avec Antony Blinken.



Avant d’ajouter: « Faisons de telle sorte que l’opportunité ne soit pas un danger et qu’elle profite à tout le monde ».



« Le Sénégal a une démocratie forte »

Le secrétaire d’Etat américain a salué la démocratie sénégalaise matérialisée par ses transitions démocratiques pacifiques, lors de sa prise de parole.

« Le Sénégal est une démocratie forte en Afrique subsaharienne, un pays qui connaît les transitions pacifiques et le respect des droits de l’homme, des valeurs que nous partageons. Toutes les démocraties les partagent », a-t-il déclaré face à son homologue sénégalais.



Toutefois, Antony Blinken a demandé au gouvernement sénégalais de protéger les libertés et les opinions des uns et des autres. « On ne peut pas prendre ces valeurs comme des acquis, il faut continuer à protéger les libertés et à offrir des espaces d’expression aux différentes opinions », a-t-il dit.



Le secrétaire d’Etat américain a été reçu par Macky Sall lors de sa visite. Il a également effectué une visite à l’Institut Pasteur de Dakar avant de s’envoler pour le Nigéria.