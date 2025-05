Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye en visite d’État les 26 et 27 mai en Guinée Bissau

À l’invitation du Président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló, le chef de l’État sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye va effectuer une visite d’État en Guinée-Bissau les lundi 26 et mardi 27 mai 2025.



D’après un communiqué de la Présidence de la République du Sénégal, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de bon voisinage entre la République du Sénégal et la République de Guinée-Bissau.



Le programme de la visite comprend, entre autres, des entretiens entre les deux chefs d’État, ainsi que des rencontres entre les délégations officielles des deux pays.