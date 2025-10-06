Diplomatie : des parlementaires britanniques en visite à Dakar pour renforcer l’amitié et la coopération avec le Sénégal

Des parlementaires britanniques séjournent, depuis dimanche, à Dakar, dans le cadre d’une visite officielle, du 7 au 10 octobre, en vue de renforcer les liens historiques d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Royaume-Uni.



« Cette visite illustre la vitalité de la diplomatie parlementaire et traduit la volonté commune de renforcer les liens historiques d’amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et le Royaume-Uni », indique l’Assemblée nationale du Sénégal sur sa page Facebook.



La délégation sera reçue par Monsieur El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale, le mercredi 8 octobre. En marge de cette audience, plusieurs activités sont prévues avec leurs homologues sénégalais, parmi lesquelles la mise en place officielle du Groupe d’amitié parlementaire Sénégal – Royaume-Uni, selon la même source.



« Cette structure jouera un rôle central dans le renforcement du dialogue politique, l’échange d’expériences législatives et la promotion de projets conjoints dans des domaines d’intérêt commun, tels que la gouvernance démocratique, l’éducation, l’innovation ou encore le développement durable », renseigne l’institution parlementaire.



Selon l’Assemblée nationale, la visite de la délégation parlementaire britannique est placée sous le signe de l’amitié, du dialogue et d’un partenariat parlementaire renouvelé.