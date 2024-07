Diplomatie : le Vice-ministre russe des Affaires étrangères à Dakar ce mercredi

Le Vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique Mikhaïl Bogdanov, fera une escale à Dakar, ce mercredi 10 juillet, dans le cadre de sa tournée africaine. Ce passage permettra de prendre langue avec le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko.



Cette étape permettra aux deux pays de renforcer leurs relations et d’élargir leurs partenariats dans divers domaines. Selon des informations de E-média, tirées de ses sources diplomatiques, il est prévu le lancement de la Chambre de commerce et d’investissement Afrique, Russie et Eurasia. Ainsi, Dakar servira de vitrine diplomatique et commerciale pour la Russie dans sa politique d’expansion en Afrique.



Cette structure devait renforcer les relations diplomatiques et permettre à la Fédération russe de lancer ses projets au Sénégal. Le pays de la Teranga servira de hub commercial et diplomatique entre la Russie et le reste de l’Afrique.



Pour rappel, la Russie contribue pour moins de 1 % aux investissements directs étrangers (IDE) destinés au continent africain. Les engagements économiques de la Russie en Afrique sont plutôt fondés sur le commerce.



Toutefois, ce commerce est jugé modeste, puisqu’il ne représente que 14 milliards de dollars. En guise de comparaisons, la valeur du commerce africain avec l’UE, la Chine et les États-Unis est respectivement de 295 milliards, 254 milliards et 65 milliards de dollars.



Concernant les exportations africaines vers la Russie, les statistiques en témoignent sur les flux d’échanges commerciaux. Elles ne représentent que 0,4 % du total de l’Afrique et se composent principalement de produits frais. En revanche, l’Afrique importe, de la Russie, principalement des céréales, des armes, des matières extractives et de l’énergie nucléaire.