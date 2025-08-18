Diplomatie : le président Diomaye Faye en visite au Japon du 18 au 20 août

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, est attendu au Japon du 18 au 26 août 2025. Cette visite officielle a pour objectif de renforcer le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon, et de promouvoir le développement du Sénégal sur la scène internationale.



Selon un communiqué de la Présidence publié ce 17 août 2025, le Chef de l'État participera durant son séjour à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9). Cette conférence est axée sur la coopération pour un développement durable et inclusif entre le Japon et l'Afrique.



Il prendra également part à la Journée du Sénégal à l'Exposition universelle Osaka Kansai 2025, où il présentera la Vision Sénégal 2050.

