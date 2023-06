Direct du Tribunal de Dakar : jour de vérité pour l'opposant Ousmane Sonko

11H35 : Le tribunal commence à se vider de son monde. Les avocats des différentes parties ont face à la presse.



10H55 : Adji Sarr a versé des larmes après l’annonce du verdict.



10H50 : Ousmane Sonko doit payer 20 millions FCFA de dommages et intérêts sur les 1.500.000 FCFA réclamés par Adji Sarr.



10H45 : l’ex-patronne de Adji Sarr, Ndeye Khady Ndiaye a été condamné à 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche et 600.000 d'amende. Elle a été acquittée des délits de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol.



10H40 : Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison ferme et 600.000 en guise d'amende. Il est reconnu coupable pour corruption de la jeunesse, mais acquitté pour viol.



10H30 : la Cour est arrivée dans la salle d’audience. Le verdict ne devrait pas attendre.



10H00 : des avocats de Ousmane Sonko dont Me Ciré Cledor LY et Me Bamba Cissé sont arrivés dans la salle.



9H30 : les journalistes sommés à ranger leurs téléphones



9H20 : Ndeye Khady Ndiaye, l’ex-patronne de Adji Sarr est arrivée dans la salle d’audience. La femme enceinte de 8 mois est vêtue d’un hijab bleu (robe longue pour femmes voilées). Elle est accompagnée de son mari, lui aussi témoin dans cette affaire.



9H15 : Adji Sarr est en pleine discussion avec son avocat Me Elhadj Diouf, dans salle d’audience.



9H10 : habillée en robe bleue, Adji Sarr est arrivée au Tribunal. En rejoignant son siège, elle a trébuché sur un fil du micro.



8H50 : L’adjudant a sermonné les journalistes et le public sur l’utilisation des téléphones portables. Il a fait savoir qu’il a eu à arrêter des gens lors de l’audience dernière.



8H45 : arrivée de l’avocat de Adji Sarr, Me El Hadji Diouf, dans la salle d’audience



8H30 : les journalistes négocient pour pouvoir utiliser leurs téléphones dans la salle. Les forces de l’ordre regrettent des photos et éléments sonores soient pris lors de la dernière audience.



8H20 : on note la présence de quelques journalistes dans la salle d’audience.



8H15 : Les Sapeurs-pompiers sont postés à chaque extrémité de la salle portant des gilets Orange.



8H10 : le dispositif sécuritaire a été renforcé dans les alentours du Tribunal de Dakar. Des agents du GIGN sont postés dans la salle d’audience.