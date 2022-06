Direct du Tribunal de Pikine-Guédiawaye où le maire Ahmed Aidara fait face au juge

10h46 : Les huit (8) co-accusés du maire de Guédiawaye sont accusés d'avoir participé à un attroupement qui a mené à un attroupement à l'ordre public



10h45 : Le juge accuse Ahmed Aidara d'avoir tenu un discours qui a influencé les jeunes à faire un attroupement et à participer à une manifestation interdite.



10H30 : accusé pour attroupement et trouble à l’ordre public, Ahmed Aidara plaide non coupable



10H20 : Ahmed Aidara appelé à la barre. Il est en train d’être questionné par le juge sur son arrestation le jour des faits



10H00 : Ahmed Aidara est arrivé dans la salle, habillé en costume bleue