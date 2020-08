Direction Asecna: le Tchad retire son candidat de l'élection

Les autorités tchadiennes ont décidé de retirer la candidature de Mahamat Aware Neissa pour l’élection au poste de Directeur général de l’Asecna, qui doit se tenir le 14 septembre à Dakar. L’information est de Jeune Afrique. La rumeur d’un éventuel retrait du candidat tchadien, Mahamat Aware Neissa, 48 ans, à l’élection au poste de directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) enflait depuis une semaine à Yaoundé, qui comptait sur un soutien de Ndjamena au candidat camerounais, Englebert Zoa Etundi.



Et, effectivement, dans un courrier adressé le 18 août au président du conseil d’administration de l’institution panafricaine, que Jeune Afrique a consulté, le ministre tchadien de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Sebgue Nandeh, annonce bien le « retrait de la candidature du Tchad ». Si cette information se confirme, il ne resterait alors que 4 candidats à la course à l’élection du 14 septembre prochain au siège de l’Asecna à Dakar. Notamment les candidatures du Centrafricain Théodore Jousso, du Mauritanien Hassen ould Ely, du Camerounais Zoa Etoundi et du candidat sortant le Nigérien Mohamed Moussa qui entend vendre chèrement sa peau surtout qu’il ne manque pas de parrains au sein de la sous-région comme l’avait souligné le Témoin dans son édition du 14 au 17 août.