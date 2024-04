Discours d'investiture : le Président Diomaye Faye rend hommage aux victimes des manifestations

Dans une cérémonie solennelle marquée par l'émotion et la détermination, Bassirou Diomaye Faye a été investi, ce mardi 2 avril, en tant que nouveau chef de l'État. Dans son discours d'investiture, le Président Faye a choisi de débuter son mandat en rendant hommage aux victimes des récentes manifestations qui ont secoué la nation sénégalaise.



" (...)En m'adressant à vous en ce jour, il me revient des douloureux souvenirs des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés des blessées et des anciens prisonniers. Je garderais toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir", s'est t-il désolé.



Hommage doit aussi être rendu, pour le Président Faye "à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise".



Aux yeux du Président nouvellement élu : "Ils ont posés les solides fondements d'une nation indépendante et d'un État de droit secoué par moment mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont donné en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et échecs de nos devanciers."