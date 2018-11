Discours virulents des hommes politiques : Serigne Mbaye Sy Mansour lave Macky Sall

Le Khalife général des Tidianes a fait état une fois de plus de sa proximité avec le chef de l’Etat Macky Sall Sal. En effet, lors de son discours de clôture de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, le chef de la communauté Tidiane a rappelé tout le bien qu’il pensait du Président Sall.



«Il y a trop d’insanités et de discours virulents proférés par les uns e t les autres. Mais qu’on se dise la vérité on n’a jamais entendu ce genre de discours sortir de la bouche de Macky Sall. Alors, chacun est libre de dire que je suis proche de Macky Sall ou je ne sais quoi, mais je ne crains que Dieu, et j’ai le devoir de dire la vérité.»



Cependant Serigne Mbaye Si Mansour s’est placé au-dessus de la mêlées en déclarant que : «mes propos vont certainement susciter moult commentaires, mais ce n'es t pas la peine car je suis très clair. Je ne fais pas de politique et chacun est libre de choisir pour qui il va voter.»



S’adressant aux journalistes présents à cet événement, le Guide religieux déclare : «Mes propos sont limpides. Vous avez enregistré la cérémonie alors, si quelqu’un a envie de savoir, vous lui montrez ce que vous avez filmé. Vous n’avez pas besoin de montage ou de commentaires.»