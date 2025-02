Disparation de cinq (5) pêcheurs en mer : les clarifications du ministère de la pêche

Dans un communiqué daté ce lundi 10 février, parcouru par la rédaction de PressAfrik, le ministère de Pêche a apporté des clarifications sur certaines allégations qui ne reflètent pas la réalité des actions entreprises pour retrouver les pêcheurs disparus.



D’après le document, « dès que la nouvelle de la disparition a été portée à son attention, les structures compétentes, notamment la DPSP, ont pris toutes les mesures idoines, en exécution des procédures applicables dans ce genre de situation. C'est ainsi que les structures opérationnelles responsables de la recherche et du sauvetage ont été informées. Des moyens aériens et navals ont été mis en œuvre dans le cadre de leurs missions pour procéder à des recherches qui malheureusement n'ont pas encore permis de retrouver les disparus ».



Ajoutant que le Département continue de travailler sans relâche pour résoudre cette situation, la tutelle a rappelé que « la sécurité des pêcheurs et la protection des intérêts de la communauté maritime restent notre priorité absolue. »

Par ailleurs, le ministère appelle à la responsabilité et à la vérité dans les discours publics, particulièrement en cette période difficile pour les familles touchées.



Informant par la même occasion être en « contact avec le représentant de la famille et travaille avec les CLPAs, en toute responsabilité pour qu'une issue heureuse soit trouvée. »