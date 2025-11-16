Disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou : « une personne a été inculpée, mais c’est insuffisant », révèle Seydi Gassama

Depuis le 18 novembre 2022, presque trois ans (03) après la disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou, deux agents de la gendarmerie sénégalaise, les langues continuent à se délier sur cette mystérieuse affaire. Alors que l’enquête semblait être au point mort malgré toutes les assurances des autorités, le défenseur des Droits humains, Saydi Gassama, a révélé qu’ «une personne a été inculpée», même si cela reste «insuffisant» à ses yeux.



Cette révélation a été faite à l’occasion d’une déclaration à la presse qui a sanctionné une marche pacifique ayant rassemblé ce dimanche, plusieurs associations de la société civile, de leaders politiques et religieux. De l’église des Martyrs de l’Ouganda à la place «Jet d’eau» à Dakar, tous étaient mobilisés pour réclamer justice et vérité dans le traitement de ce dossier sensible. Ils répondaient à l’appel de l’Association des ressortissants des Îles Bliss de Casamance.



Le directeur exécutif de la section d'Amnesty International (AI) Sénégal, dans sa prise de parole, a appelé « la justice à faire son travail » pour voir si le mis en cause a «agi seul ou s’il y a eu plusieurs commanditaires».



Le défenseur des droits humains a également assuré que les organisateurs de la marche resteront «vigilants» et feront en sorte que le pool d’avocats se renforce afin d’amener la justice à dire le droit pour les victimes. «La justice doit répondre à toutes les questions si elle veut que les sénégalais aient confiance en elle», a-t-il conclu.