Disparition mystérieuse du Colonel Daouda Diène à Bargny : La DIC se saisit de l'affaire

La disparition inexpliquée du colonel à la retraite Daouda Diène continue de susciter de nombreuses interrogations. Porté disparu depuis le 9 janvier, l'affaire prend une tournure encore plus complexe en raison des accusations mutuelles de ses deux épouses, qui s'accusent réciproquement d'enlèvement et de séquestration, rapporte le journal Libération.



Près d’un mois après sa disparition, aucune trace de l’ancien colonel n’a été retrouvée. Face à la gravité de la situation, le parquet de Rufisque a ouvert une enquête officielle. Toutefois, les développements récents laissent à penser que cette affaire pourrait être avant tout un conflit familial. Les accusations croisées entre les co-épouses rendent l’enquête d’autant plus complexe.



La Division des Investigations Criminelles (DIC) a été saisie du dossier afin de faire la lumière sur cette disparition troublante. L’intervention de cette unité spécialisée devrait permettre d’examiner tous les angles de l’affaire et d’apporter des réponses aux nombreuses zones d’ombre entourant la disparition du colonel Daouda Diène.