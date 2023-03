Distinctions CAN U20 : le Sénégal rafle tout

Landing Badji a été distingué meilleur gardien de l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. Le portier de 19 ans qui aura réalisé une compétition de haute facture en gardant ses cages inviolées toute la compétition.



Une nouvelle distinction a été décernée au Sénégal. Lamine Camara, dont le talent n’est pas passé inaperçu tout au long de cette CAN, a en effet été élu meilleur joueur du tournoi.



Mais pas seulement. L'attaquant sénégalais a été aussi récompensé. Il a en effet terminé meilleur buteur de la compétition, avec 5 réalisations. Même s'il n'a pas marqué contre la Gambie. Une première pour un Sénégalais depuis l’édition 2019, lorsque Youssouph Badji et Amadou Dia Ndiaye terminaient co-meilleurs buteurs de la compétition, avec trois buts chacun. Avec sa brillante CAN, Pape Demba Diop pourrait donc bénéficier plus de temps jeu à Zulte-Waregem.



Avec wiwsport