Distribution des vivres à Ndiob commune : les populations parlent de ciblages et accusent le maire et le chef de village

Les populations de la commune de Ndiob, dans le département de Fatick, ont dénoncé lundi, l’opacité qui entoure la distribution de l'aide alimentaire en cette période de la covid 19. Elles ont accusé le maire Omar Ba et le chef de village de partage de « bouki » dans la confection des listes des bénéficiaires.



Concernant la distribution des kits alimentaires, ces populations révèlent que ce sont le chef de village de Ndiob, des familles de gouverneurs, d’enseignants et autres cadres de l’administration qui ont reçu des kits au moment où d’autres familles sans soutien n’ont rien reçu.



Wagane Faye, ce père de famille qui n’a aucune source de revenu, informe n'avoir rien reçu. C’est la même situation notée dans tous les 22 villages que compte la commune de Ndiob.



Fatiguées de cette situation, les populations de cette localité souhaitent la destitution du chef de village qu’elles accusent de complicité avec le maire.



Elles accusent aussi le comité de ciblage qui, scandent-elles, n’a pas respecter les critères définis par le président de la République car c'est la mairie qui a envoyé des gens qui ont procédé à l’inscription de certains ménages.



Oceansinfos qui donne l'information, renseigne qu'un mémorandum signé par tous les chefs de ménages de la commune, a été remis au sous-préfet de la localité Lundi 08 juin 2020.



Pour ce qui est du maire et ancien DG de la défunte ASACASE, les populations s’opposent farouchement aux lotissements irréguliers en cours à Ndiob, Ngalagne, à Darou Salam et à Serrel. Elles interpellent directement la DSCOS avant que l’irréparable ne se produise.