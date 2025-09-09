Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Division spéciale de Cybersécurité : Aïssatou Diop Fall auditionnée, avant d'être libérée

Aïssatou Diop Fall, journaliste et directrice de la chaîne Public.sn, a été entendue par la Division spéciale de Cybersécurité (DSC) avant de ressortir libre. Elle est poursuivie en justice par sa consœur Thioro Mandela.
 

Cette dernière a porté plainte contre Mme Fall, qu’elle accuse d’avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre lors d’une émission diffusée sur Public.sn.

Ndeye Fatou Touré

Mardi 9 Septembre 2025 - 23:31


