Division spéciale de Cybersécurité : Aïssatou Diop Fall auditionnée, avant d'être libérée

Aïssatou Diop Fall, journaliste et directrice de la chaîne Public.sn, a été entendue par la Division spéciale de Cybersécurité (DSC) avant de ressortir libre. Elle est poursuivie en justice par sa consœur Thioro Mandela.





Cette dernière a porté plainte contre Mme Fall, qu’elle accuse d’avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre lors d’une émission diffusée sur Public.sn.

