Division spéciale de cybersécurité : Ngoné Saliou Diop libérée après son audition

La chroniqueuse de Sans Limites TV, Ngoné Saliou Diop, a recouvré la liberté ce lundi 6 octobre, après avoir été entendue pendant plusieurs heures par les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Convoquée à la suite de plusieurs plaintes déposées contre elle pour injures publiques et atteinte à l’honneur d’une communauté, elle a finalement été autorisée à rentrer chez elle à l’issue de son audition.L’intéressée a elle-même annoncé sa libération sur sa page Facebook, exprimant sa gratitude envers ceux qui lui ont témoigné leur soutien durant cette période. Cette convocation fait suite à la vive polémique suscitée par des propos tenus par Ngoné Saliou Diop lors de son passage sur la plateforme numérique Sans Limites le 30 septembre dernier, jugés discriminatoires envers la communauté pulaar.Ces déclarations ont conduit Me Abou Alassane Diallo, au nom du Collectif pour la Défense de la Cohésion nationale — qui regroupe plusieurs organisations dont ARP Tabital Pulaagu Senegaal, Kisal Deeyirde Pulaagu et le Mouvement des Élèves et Étudiants Foulbés (MEEF) — à déposer plainte auprès du procureur de la République.