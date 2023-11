Dix morts dans les intempéries en Ukraine (nouveau bilan)

Dix personnes sont mortes et 23 ont été blessées dans une violente tempête qui a frappé l'Ukraine, selon un nouveau bilan annoncé, mardi 28 novembre, par le ministre de l'Intérieur. «Au total, dix personnes sont mortes», dans les régions d'Odessa et Mykolaïv (sud), celle de Kharkiv (est) et dans la ville de Kiev (nord), a indiqué le ministre Igor Klymenko sur Telegram. Le précédent bilan lundi soir faisait état de cinq morts, signale l'AFP.