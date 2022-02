Djokovic prêt à renoncer à Roland-Garros si on le force à se vacciner

Novak Djokovic est sorti du silence dans une interview à la BBC, ce mardi, un peu moins d’un mois après avoir été exclu d’Australie en raison de sa situation vaccinale Le Serbe a vu Rafael Nadal remporter le premier Grand Chelem de l’année, sans lui, mais se dit prêt à en manquer Roland-Garros et Wimbledon. "Oui, c'est le prix que je suis prêt à payer", a-t-il déclaré.



Malgré une exemption médicale (après avoir contracté le covid), Djokovic a vu son visa annulé par le ministre de l'Immigration de l’Australie, Alex Hawke, au motif que sa présence pourrait inciter à des "troubles civils" et encourager un sentiment anti-vaccin. "Je n'ai jamais été contre la vaccination", se défend-il, confirmant qu'il avait reçu des vaccins dans son enfance, "mais j'ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que vous mettez dans votre corps".



"Les principes de prise de décision concernant mon corps sont plus importants que n'importe quel titre"



S’il estime pouvoir encore jouer de nombreuses années, il se dit prêt à faire une croix sur le record de Grand Chelem (il en compte 20, soir un de moins que Nadal, actuel détenteur du record). "Parce que les principes de prise de décision concernant mon corps sont plus importants que n'importe quel titre ou quoi que ce soit d'autre, justifie-t-il. J'essaie d'être en phase avec mon corps autant que possible." Le numéro un mondial confie avoir "toujours été un excellent étudiant en matière de bien-être, de bien-être, de santé et de nutrition" et que sa décision avait été en partie influencée par l'impact positif que des facteurs tels que la modification de son alimentation et de ses habitudes de sommeil avaient eu sur ses capacités en tant que un athlète.



Il indique tout de même qu'il garde son "esprit ouvert" sur la possibilité d'être vacciné à l'avenir, "parce que nous essayons tous de trouver collectivement, une meilleure solution possible pour mettre fin à Covid". "Je n'ai jamais été contre la vaccination, conclut-il. Je comprends que dans le monde, tout le monde essaie de faire de gros efforts pour gérer ce virus et voir, espérons-le, bientôt la fin de ce virus."