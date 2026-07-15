Doha : Tête-à-tête entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Karim Wade

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, actuellement en déplacement au Qatar, a rencontré Karim Wade pour un entretien en tête-à-tête à Doha, selon des sources médiatiques. Cette rencontre survenue ce mardi, marque un tournant dans les relations entre le pouvoir de Dakar et le leader du PDS. Bien que les détails de leurs échanges n'aient pas été divulgués, cette audience intervient dans un contexte de décrispation politique et de reconfiguration des alliances au Sénégal.
Autres articles
-
Wakhinane Nimzatt : un homme déféré pour viol sur un garçon de 9 ans
-
Macky Sall attendu à Dakar : le MSD lance un appel à la mobilisation
-
Contrôle démocratique : les députés formés aux nouveaux enjeux de défense et de sécurité
-
Sénégal-Qatar : Le président Bassirou Diomaye Faye à Doha pour présenter ses condoléances à l'Émir
-
Développement de la Casamance : la Banque mondiale approuve un financement additionnel de 40 millions de dollars