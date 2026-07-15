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Doha : Tête-à-tête entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Karim Wade



Doha : Tête-à-tête entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Karim Wade
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, actuellement en déplacement au Qatar, a rencontré Karim Wade pour un entretien en tête-à-tête à Doha, selon des sources médiatiques. Cette rencontre survenue ce mardi, marque un tournant dans les relations entre le pouvoir de Dakar et le leader du PDS. Bien que les détails de leurs échanges n'aient pas été divulgués, cette audience intervient dans un contexte de décrispation politique et de reconfiguration des alliances au Sénégal.
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Mercredi 15 Juillet 2026 - 18:34


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