Donald Trump déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York

«Ce verdict est une honte», a réagi l'ancien président américain, qui devra verser cinq millions de dollars de dommages et intérêts.



L'ancien président des États-Unis Donald Trump a été déclaré mardi 9 mai responsable d'«agression sexuelle» par un tribunal civil de New York qui devait déterminer s'il avait commis un viol en 1996 sur une ancienne journaliste, qui l'accusait aussi de diffamation, selon des médias. «Ce verdict est une honte», a immédiatement réagi Donald Trump. «Je n'ai absolument aucune idée de qui est cette femme», a-t-il assuré sur son réseau Truth Social.



Les neuf jurés ont déterminé que Donald Trump n'était pas responsable d'un «viol» comme l'en accusait l'ancienne chroniqueuse de presse E. Jean Carroll, ont rapporté des médias américains dont le New York Times et CNN.



Le tribunal civil fédéral de Manhattan a également décidé que Donald Trump devait verser quelque cinq millions de dollars de dommages-intérêts pour cette agression sexuelle dans un grand magasin de New York en 1996 et pour diffamation à partir de la révélation des faits par E. Jean Carroll en 2019.