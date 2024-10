Dopage : le TAS justifie la réduction de la suspension de Pogba

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a justifié sa décision dans un communiqué, confirmant par la même occasion la réduction de la sanction infligée à Paul Pogba pour un contrôle positif à la déhydroépiandrostérone (un stéroïde dont les effets sur l’organisme sont semblables à ceux produits par la testostérone), substance interdite par l'Agence mondiale antidopage.



Le milieu de terrain a vu sa sanction de 4 ans réduite à 18 mois, ce qui lui permet de reprendre sa carrière de footballeur dès le 11 mars. « La plupart des preuves avancées par Pogba n’ont pas été démenties par la partie adverse », explique le TAS dans son communiqué, au sujet du contrôle positif à la testostérone du joueur en août 2023 à l’occasion d’un match entre la Juventus et l’Udinese auquel il n’avait pas participé. Le TAS estime néanmoins que le Français « en tant que joueur de football professionnel, aurait dû faire plus attention aux circonstances. »



Pogba, qui aura 32 ans le 15 mars, peut dont préparer son retour sur les terrains. Il devra d’abord trouver une solution avec la Juventus où il est toujours sous contrat jusqu’en 2026. Les deux parties devraient entamer d’ici peu les discussions pour mettre fin à ce contrat et permettre à la « Pioche » de se retrouver un club en tant que joueur libre.