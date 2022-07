Dortmund : Sébastien Haller remercie les supporters

Après son départ du camp d'entraînement du BvB et l'annonce de Dortmund sur son état de santé, Sébastien Haller (28 ans) a tenu à remercier les supporters de Dortmund. Pour rappel, lors d'un examen, une tumeur testiculaire a été détectée.



« Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort », a-t-il posté.