Dossier Modric: Le Real Madrid porte plainte contre l’Inter Milan

Depuis la fin du Mondial, Luka Modric se rapprochait de l’Inter Milan. Le club italien et le milieu de terrain croate étaient même parvenus à trouver un accord. Mais cette démarche n’a pas plu au Real Madrid, car normalement un club souhaitant recruter un joueur qui n’est pas dans sa dernière année de contrat doit d’abord passer par son club pour négocier.



Selon Marca et la Cadena SER, les dirigeants de la Casa Blanca ont décidé de porter plainte contre le club milanais auprès de la FIFA. Il y a une semaine As révélait que les dirigeants madrilènes et le joueur croate étaient parvenus à s’entendre sur une augmentation de salaire.