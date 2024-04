Dossiers de justice et scandales financiers : Cheikh Gueye demande au nouveau gouvernement de ne pas laisser les politiques s’immiscer

Dans l'émission « Objection » de la radio Sud Fm, Cheikh Gueye, secrétaire général du réseau sénégalais des think tank a soulevé un point crucial concernant la reddition des comptes dans le nouveau gouvernement. Il a souligné l'importance de la justice dans ce processus, appelant à une enquête approfondie sur les scandales potentiels du passé et à une transparence totale.



« Comme à chaque fin de règne, la reddition des comptes devient une demande sociale. Tout le monde veut qu'on éclaircisse les éventuelles scandales qui ont eu lieu durant le règne passé. Il y’a des cas qui sont encore là, il y´a des rapports des institutions de contrôle comme l’Ofnac, l'IGE, comme la Cour des comptes qui sont restés longtemps dans les tiroirs, parfois qui n'ont pas été publiés. Il va falloir sortir tous ces rapports là pour qu'on voit qui a fait quoi exactement. Cette reddition des comptes et est très importante pour ce qui concerne par exemple les fonds de la Covid-19. On en a beaucoup parlé à un moment donné et dès que la vigilance a baissé, on a presque oublié. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc, tous ces dossiers-là ont besoin d'être dépoussiérés. »





Poursuivant, M. Gueye a soutenu qu’on « a besoin de faire l'objet d'une enquête indépendante donc la justice doit continuer à faire son travail maintenant sans l’ingérence des politiques dans l'espace judiciaire. Parce que c'est quand même ça qu'on a beaucoup regretté durant le dernier mandat du Président Macky Sall. Il faudrait pas que le nouveau pouvoir s'immisce dans les affaires judiciaires. Elles doivent être transmis à la justice et on doit laisser la justice faire son travail. »



En ce qui concerne les nominations ministérielles, Cheikh Gueye a exprimé sa confiance en certains profils, notamment celui de El Malick Ndiaye, nommé aux Infrastructures et aux Transports, et de Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur. Il a souligné l'importance de reconstruire les liens entre l'université et la société, et a appelé à des réformes pour redynamiser les secteurs économiques clés du pays.



Monsieur Gueye a conclu en soulignant que la mise en adéquation entre la formation et l'emploi est essentielle pour l'avenir du pays. Il a appelé à un renforcement de la recherche et de l'innovation dans des secteurs tels que l'agriculture et l'élevage, soulignant le rôle crucial de l'université dans ce processus.