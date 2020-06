Doute sur la qualité du riz distribué à Rufisque : les services de Mansour Faye exhibent des preuves

Le directeur général du développement communautaire et de la promotion de l'équité s'est inscrit en faux contre les allégations selon lesquelles le riz distribué à Rufisque, dans le cadre l'état d'urgence, serait de mauvaise qualité. Moussé Bar Faye qui est descendu sur le lieux a exhibé des preuves de la division de la consommation et de la sécurité des consommations.



"Nous sommes venus spontanément dans la maison de la Dame F. Diakhaté qui a bénéficié de ce riz distribué à Rufisque. Devant les journalistes, nous avons cuisiné un bon domoda que nous avons mangé ensemble. C'était juste une façon de prouver que ce riz est consommable sans danger", a-t-il dit.



Abordant dans le même sens, la dame a exprimé toute sa gratitude avant de relever qu'avec ce riz, elle a préparé de nombreux plats sénégalais. " Nous ne comprenons pas pourquoi on met en cause la qualité de ce riz. Il est de bonne qualité et je connais d'autres bénéficiaires qui disent tous la même chose".



Moussé Bar Faye de renvoyer les Sénégalais au rapport d'analyses produits par la Division de la consommation et de la sécurité des consommateurs sur le riz indexé. Disant ne pas vouloir verser dans la polémique, il demande à ceux qui douteraient de la qualité du riz, de faire leur propre recherche sur le riz brun étuvé provenant de la Chine pour pouvoir se faire leurs propres idées, rapporte Libération.