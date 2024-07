Dr Abdourahmane Diouf : « La Déclaration de politique générale (Dpg) est prête depuis au moins le 10 juin »

Dans une interview accordée à la presse sénégalaise, samedi dans la soirée, le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé avoir demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, de surseoir à sa déclaration de politique générale populaire, qui était prévue ce lundi 15 juillet.



Le chef de l'État a également affirmé avoir persuadé le Président de l'Assemblée nationale (Amadou Mame Diop) de discuter avec la majorité pour mettre à jour le règlement intérieur. Une réunion à cet effet est prévue mardi prochain, afin que le Premier ministre, Ousmane Sonko, puisse présenter sa Déclaration de politique générale devant les députés du peuple.



Interrogé sur cette « crise » entre l’Assemblée nationale (AN) et le Pm à l’émission JDD, Dr Abdourahmane Diouf de répliquer : « Il n’y a jamais eu de crise. Il y a eu des manœuvres politiciennes auxquelles nous avons répondu par des déclarations politiques d’envergures. C’est la politique qui répondait à la politique. Et à chaque fois qu’on reviendra à un débat des institutions, nous sommes prêts ».



Dr Diouf a salué, par ailleurs, la célérité du chef de l’Etat. « Nous saluons la célérité du Président de la République qui, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, a trouvé une solution sans tambour, ni trompette. Je pense que ça édifie aussi sur sa capacité à prendre en charge un certain nombre de dossiers sans être dans le triomphalisme. Et il est heureux que le président de l’Assemblée nationale accepte de revenir à une célérité institutionnelle, et le Premier ministre aussi va aller faire sa DPG ».



Le ministre, a tenu, toutefois, à préciser qu’: « il n’a jamais été dit que le Pm n’irait pas à l’AN faire sa DPG». Dans sa réponse à la lettre du député Guy Marius Sagna, Sonko a donné « une réponse politique à une manœuvre politicienne », a-t-il estimé.



L’invité de Babacar Fall persiste et signe : « La DPG, elle est institutionnelle. Le Président de la République est extrêmement responsable et il a réglé le problème ».



Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, a informé avoir déjà fait sa partition pour la DPG. « Elle est prête à être communiquée aux députés du peuple depuis au moins le 10 juin. Nous avons les arguments pour faire face ».



Dr Abdourahmane Diouf de renseigner que cette DPG a été faite sur les référentielles « du Projet »