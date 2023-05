Dr Adama Sadio: « En vertu de l'article L. 30, M. Ousmane SONKO perd ses droits civils et politiques »

Le débat sur l'éligibilité ou non de l'opposant Ousmane Sonko continue à faire débat. Dr Adama Sadio, enseignant chercheur en Science politique, est revenu sur son précédant poste sur facebook qu'il a retiré. Cette fois, il estime qu'« En vertu de l'article L. 30, M. Ousmane SONKO perd ses droits civils et politiques ».



« J'ai retiré mon précédent post sur l'éligibilité de M. Ousmane SONKO. J'ai fondé mon analyse sur l'article L. 29 du code électoral. En vertu de l'article L. 30, M. Ousmane SONKO perd ses droits civils et politiques. Une violation d'un droit de l'homme fondamental : le droit de vote et de candidature », dit Dr Sadio.



Il ajoute: « Priver des citoyens sénégalais d'exprimer leur droit sacro-saint (le vote) pour le candidat de leur choix pour une diffamation est une atteinte grave aux droits humains. Les articles L. 29, L. 30 et L. 57 du code électoral sont liberticides et rétrogrades. Leur révision est une urgence démocratique. À une décision politique, une réponse politique. Le Sénégal ne vit pas une crise démocratique, mais un effondrement démocratique ».



Selon lui, « l'enjeu de cette crise politico judiciaire et électoral est la nature du système politique démocratique sénégalais ». Si les ennemis de la liberté et de la paix sociale en sortent vainqueurs, le Sénégal sortira de fait du de la démocratie. Ils vont déverrouiller la limitation du nombre de mandats. On assistera à une présidence viagère. Si les démocrates du pays sortent victorieux de cette crise, il sera très probablement le dernier monarque présidentiel du Sénégal», a déclaré l'enseignant chercheur.