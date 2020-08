Dr Babacar Diop averti Macky Sall: "il n y aura pas de coup d'État, mais une révolution populaire", en cas de 3e mandat

Le Dr Babacar Diop, leader des Forces démocratiques qui Sénégal (FDS) a averti le président Macky Sall, au cas où il tenterait de briguer un 3e mandat. Pour lui, il n y aura pas de coup d'État comme au Mali, mais une révolution populaire démocratique, avant d'inviter Alassane Ouattara et Alpha Condé à tirer une bonne leçon de ce qui s'est passé au Mali.



Commentant les événements qui se sont déroulés au Mali ces derniers jours, Dr Babacar Diop a invité aux présidents Alassane Dramane Ouattara et Alpha Kondé à titrer une bonne leçon de ce qui s'est passé au Mali. "Ce qui s'est passé au Mali est une victoire du peuple malienne. J'invite à cet effet à Alassane Ouattara et Alpha Kondé à tirer des leçons de ce qui s'est passé au Mali", a-t-il dit samedi lors de l'inauguration du siège de son parti.





Pour Dr Babacar Diop les jeunesses guinéennes et Ivoiriennes doivent s'inspirer du modèle de la révolution malienne. "Les jeunesses guinéennes et Ivoiriennes doivent s'inspirer du modèle de révolution de la jeunesse malienne. Le peuple malienne nous a laissé une belle leçon".



Au président Macky Sall, le secrétaire général national du parti FDS/LES Guélewars lance un message j'invite le président Macky Sall à se ressaisir, car il n'y aura pas un coup d'État, mais une révolution populaire démocratique. Car il n'est pas question d'accepter qu'il ait un troisième mandat...", tentera de mettre en garde Dr Babacar Diop lors de la cérémonie d'inauguration de son nouveau siège qui a vu la participation des plusieurs acteurs politiques de l'opposition.