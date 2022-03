Dr Babacar Diop désencombre Thiès mardi

Le maire de Thiès, Babacar Diop, a annoncé vendredi, le lancement d’une opération de désencombrement et de nettoiement des artères principales de la Cité du rail, à partir de mardi.

Cette opération de nettoiement et de désengorgement se poursuivra jusqu’au 14 avril, a-t-il précisé lors d’un point de presse qu’il tenait à l’hôtel de ville de Thiès, en compagnie des maires de Thiès Est, Ousmane Diagne et de Thiès Nord, Birame Soulèye Diop. Selon lui, il s’agit là de « l’acte inaugural d’un projet ambitieux engagé par la ville de Thiès et les autres communes’’, pour faire de Thiès « la ville la plus propre du Sénégal’’.

« Ce n’est pas une opération de déguerpissent’’, a précisé Babacar Diop, ajoutant qu’il en sera question à l’avenir, puisque des sommations ont été données aux personnes qui occupent illégalement l’espace public. Après discussion, ils seront accompagnés pour s’installer ailleurs, a-t-il rassuré. « L’opération n’est dirigée contre personne, mais c’est pour nettoyer la ville de Thiès’’, a-t-il ajouté, faisant constater l’occupation anarchique de l’espace public impactant négativement sur la mobilité urbaine.

Selon Ousmane Diagne, maire de Thiès Est, a aussi noté que les maires de la ville de Thiès et des trois communes ont placé leur mandat sous le signe de l’intercommunalité qui rend leurs actions plus efficaces.