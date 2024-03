Dr Babacar Diop rejoint la "Coalition Diomaye Président "

Alors que le Sénégal se tient à la veille de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, le parti Forces démocratiques du Sénégal (FDS-Les Guelwaars) tient à exprimer son soutien sans réserve à la Coalition Diomaye Président. Cette décision résulte d'un processus de réflexion approfondi avec nos camarades de parti et de dialogues constructifs, marqué par une série de rencontres déterminantes avec les représentants de la Coalition Diomaye Président. Une première prise de contact a eu lieu le 26 janvier à Thiès. Il a permis d'établir les bases d'une collaboration potentielle. Cette rencontre initiale a été suivie par un échange approfondi le 12 mars 2024, centré sur les axes programmatiques, consolidant ainsi notre décision.



𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐒éné𝐠𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐚𝐢𝐧



Notre alliance est fondée sur la vision d'un Sénégal juste, aspirant à une prospérité partagée. Elle est profondément ancrée dans la recherche de la souveraineté dans toutes ses dimensions : économique, politique, culturelle, militaire et environnementale. Nous nous engageons à construire un Sénégal où l'autodétermination est le pilier de notre développement, assurant une véritable indépendance vis-à-vis des influences extérieures. Notre collaboration vise à mettre

en place des réformes qui garantissent une gestion autonome de nos ressources, un

développement intégré, une culture et des politiques qui reflètent notre identité unique, et un profond respect de notre environnement. Nous travaillerons ensemble à un avenir où le Sénégal se tiendra fièrement sur la scène mondiale, souverain et maître de son destin.



𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞



Nous reconnaissons dans la Coalition Diomaye Président un allié dont les ambitions pour le

Sénégal sont à la hauteur des nôtres. Notre alliance avec la Coalition Diomaye Président s'ancre dans une vision commune axée sur le renforcement de notre démocratie par des réformes institutionnelles décisives, une gouvernance transparente et éthique, et l'élargissement de la participation démocratique. Nous nous engageons à remodeler le système électoral pour une

représentativité accrue et à instaurer une gouvernance ouverte et responsable, mettant en avant la lutte contre la corruption et l'impunité. Cette vision vise à dynamiser la démocratie et la gouvernance, à renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions, et à promouvoir une justice sociale inclusive.



𝐕𝐞𝐫𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐚𝐮 𝐧𝐨𝐦 𝐝𝐮 𝐩𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞



Notre alliance avec la Coalition Diomaye Président symbolise une marche vers un Sénégal réconcilié avec lui-même, où le bien-être se manifeste pleinement dans la réalité quotidienne de ses citoyens. En transcendant les clivages traditionnels, nous sommes unis par l'impératif de relever ensemble les défis majeurs qui freinent notre progression collective. Notre soutien

repose sur un engagement profond envers la justice, l'équité et le développement, engageant le Sénégal sur une voie qui reflète et valorise pleinement les aspirations et les valeurs de son peuple. C'est dans cet esprit de concorde et d'ambition que nous envisageons l'avenir, œuvrant sans relâche pour un pays où chaque individu peut s'épanouir et contribuer au bien-être commun.



En soutenant la Coalition Diomaye Président, FDS-Les Guelwaars affirme sa foi en la capacité de notre peuple et notre jeunesse à embrasser un avenir prometteur, guidé par des leaders capables de mettre en œuvre les changements profonds et significatifs que nous appelons de nos vœux. Nous appelons tous nos militants, sympathisants et l'ensemble des citoyens sénégalais à se joindre à nous dans cet engagement pour une nouvelle ère de prospérité, de justice et de souveraineté pour notre cher Sénégal