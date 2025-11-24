Drame à Kéréwane (Sédhiou) : un conducteur de moto meurt en percutant les grilles de protection d'un pont

Un accident tragique s’est produit ce dimanche 23 novembre un peu après le crépuscule à Kéréwane, dans la région de Sédhiou (sud). Un jeune conducteur de moto Jakarta a perdu la vie sur le coup après avoir violemment percuté les grilles de protection du pont situé à l’entrée du village.
Selon les informations recueillies sur place, le motocycliste aurait dérapé avant de heurter de plein fouet la rambarde métallique. Sous la violence du choc, l’un des fers pendants s’est incrusté dans sa poitrine, lui ôtant la vie instantanément.
Alertée, la gendarmerie s’est rapidement rendue sur les lieux. À notre passage, vers 20 heures, les éléments de la brigade procédaient aux constats d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de ce drame qui plonge le village de Kéréwane dans la consternation.
