Drame à Médina Gounass : deux jeunes périssent noyés dans le fleuve Gambie

La cité religieuse de Médina Gounass située dans le département de Velingara (sud), est en deuil. Deux jeunes hommes ont tragiquement perdu la vie dans les eaux du fleuve Gambie, jeudi dernier, a appris le correspondant de Pressafrik.



Selon les informations recueillies sur place, le drame s’est produit aux environs de 17 heures. Les victimes, Ousmane Ba, âgé de 21 ans, et Seydou Tambédou, âgé de 20 ans, tous deux résidant au quartier Nassouroula 3, tentaient de faire traverser un troupeau de bétail de l’autre côté du fleuve. Ousmane Ba aurait accompagné son ami Seydou pour lui prêter main-forte dans cette opération de routine qui a malheureusement tourné au drame.



Emportés par la puissance du courant, les deux jeunes n’ont pas pu regagner la rive. Malgré les efforts déployés par les sapeurs-pompiers et les habitants de la localité, leurs corps sont restés introuvables pendant deux jours. Ce n’est que samedi dernier que les dépouilles ont finalement été repêchées, plongeant les familles et tout le quartier dans une profonde consternation.



À Médina Gounass, l’émotion reste vive. Les populations, sous le choc, appellent à davantage de vigilance et à la mise en place de dispositifs de sécurité autour des zones à risque du fleuve Gambie, surtout en cette période où le niveau de l’eau demeure élevé.



Un drame de plus qui vient rappeler les dangers liés aux traversées fluviales pendant la saison des pluies.