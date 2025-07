Drame à Sindia : le présumé meurtrier laisse sur les lieux sa pièce d’identifié et un maillot des "Lions" du Sénégal

Un maçon du nom de Ndiouma N. a été déféré au parquet de Mbour ( sur la petite côte) et placé sous mandat de dépôt. Il est accusé du meurtre d'Amadou Diallo, un conducteur de moto-taxi communément appelé "Jakarta".Le drame s'est déroulé le lundi 7 juillet à Sindia, dans le département de Mbour.



En soirée, F. Bâ, une résidente du quartier, a été alertée par des cris de détresse provenant de la rue. En sortant de son domicile, elle a découvert le corps sans vie du "jakartaman", gisant dans une mare de sang. Selon L'Observateur, la victime présentait "des plaies pénétrantes" au ventre, à la tête et à la poitrine. Alertés, les gendarmes de la brigade de Popenguine se sont rendus sur les lieux. Lors des constatations d'usage, ils ont découvert près du corps une moto ensanglantée, deux sacoches, un couteau, un maillot blanc des Lions du Sénégal et deux paires de chaussures.



L'enquête a ensuite été confiée aux gendarmes de Saly. Dans l'une des sacoches, ils ont trouvé une pièce d'identité au nom de Ndiouma N., domicilié à Sandiara. Informés, les gendarmes de cette localité ont interpellé un homme correspondant à la description du document.



Face aux enquêteurs, Ndiouma N. a admis s'être battu avec la victime, sans en préciser la cause, mais a nié l'avoir tuée. Il a été confronté à F. Bâ, qui a révélé que peu avant le drame, le suspect s'était présenté chez elle, cherchant un endroit où acheter de la viande de porc. N'ayant pas obtenu d'indications, il avait pris congé en précisant qu'il attendait une moto Jakarta devant la maison pour se rendre à Mbour.