Drame à Touba Toul : le principal du CEM retrouvé mort dans sa chambre

La communauté éducative de Touba Toul, dans la région de Thiès, est sous le choc après la découverte du corps sans vie du principal du Collège d’Enseignement Moyen (CEM) local, identifié sous le nom de M. Niakasso. Selon les premières informations rapportées par RFM, l’homme a été retrouvé mort dans sa chambre.



Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie se sont rapidement rendus sur les lieux pour les constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès.