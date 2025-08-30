Drame à Ziguinchor : Khadija Kénon succombe à ses brûlures après quatre jours de coma

La fillette Khadija Kénon, âgée de 7 ans, est décédée dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 août à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor des suites de ses brûlures. Plongée dans le coma depuis quatre jours, elle avait été victime de l’incendie provoqué par son père, Prospère Kénon, le 24 août dernier, rapporte L’Observateur dans son édition du samedi 30 août.





Le drame avait déjà coûté la vie au père ainsi qu’au petit frère de Khadija, Aziz Kénon, âgé de deux ans. Le bilan s’élève désormais à trois décès.



Depuis son admission en réanimation, la mère, Zeynabou Bilal, originaire du Mali, n’a pas quitté le chevet de sa fille. Malheureusement, les soins prodigués n’ont pas suffi à sauver la fillette, scolarisée en classe de CE1.



Selon le journal, Khadija a été inhumée au cimetière musulman de Kantène, aux côtés de son père. Quant au corps du petit Aziz, il reste pour l’instant à la morgue de l’hôpital de la Paix, en attendant sa remise à la famille dans les prochaines heures.