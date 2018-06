Drame de Demba Diop : le Procureur veut la tête de 9 des 10 mis en cause

L’enquête sur le drame survenu à Demba Diop le 15 juillet dernier connait de nouveaux rebondissements. En effet, le procureur de la République exige désormais que 9 des 10 mis en cause dans cette affaire soient inculpés, pour coups et blessures volontaires.



Libération qui donne l’information, rappelle que jusqu’à, présent, une seule personne, le joueur Djibril Guèye, était inculpé dans cette affaire et il risquait une peine pour homicide volontaire, associations de malfaiteurs.



Pourtant, le magistrat instructeur avait bouclé et transmis le dossier au parquet pour son réquisitoire définitif. Mais, livre la même source, le maitre des poursuites a décidé d'opté pour une autre approche préférant le réquisitoire supplétif à cause des éléments qu’il a eu à récolter en cours d’instruction.



Le 15 juillet 2017 lors de la finale entre l’Uso et Stade de Mbour, l'effondrement d'un pan du mur du stade Demba Diop avait fait huit (8) morts parmi les supporters du club mbourois.