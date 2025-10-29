Drame en Suisse : Aminata Tall, célèbre coiffeuse sénégalaise, assassinée dans son appartement

La communauté sénégalaise établie à Zurich (Suisse) est plongée dans l'effroi et la consternation suite à l'assassinat brutal d'une de ses membres, Aminata Tall, survenu lundi soir.



​Aminata Tall, âgée de 60 ans et célèbre coiffeuse très connue dans la ville, a été retrouvée sans vie dans son appartemen, sis au quartier d'Albisrieden. Selon Libération, la victime a été lâchement tuée de plusieurs coups de couteau. Elle gisait dans son sang au moment de la macabre découverte. Le choc est d'autant plus grand que la principale suspecte dans cette affaire sanglante serait une autre Sénégalaise, identifiée sous les initiales A. Diao.



La présumée meurtrière, A. Diao occupait une chambre dans l'appartement de sa victime, Aminata Tall depuis quelques jours seulement. La victime avait accepté de l'héberger après que A. Diao, récemment divorcée de son mari suisse, se soit retrouvée sans domicile.



Les premières informations recueillies suggèrent que le mobile du crime pourrait être lié au fait que A. Diao n'aurait pas supporté qu'Aminata Tall lui demande de quitter les lieux.



​La police du district 9, alertée peu avant sur une violente dispute entre les deux femmes, a retrouvé A. Diao seule sur place au moment de la découverte du corps.



​L'enquête ouverte à Zurich est actuellement en cours. Les autorités cherchent à faire toute la lumière sur les circonstances exactes ayant mené à cet acte d'une violence inouïe qui secoue profondément la diaspora sénégalaise de Suisse.