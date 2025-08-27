Droits de douane: les produits indiens désormais taxés à 50% à leur entrée aux États-Unis

Malgré l'accueil chaleureux qu'il a réservé depuis à Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump a maintenu cette surtaxe sur les produits indiens importés, fixée à 25% depuis le début du mois, et qui est donc passée ce mercredi 27 août à 50%. Une mesure qui vise à entraver la capacité de Moscou de financer la guerre. Elle va toucher l'Inde de plein fouet puisque les États-Unis sont jusqu'ici, et de très loin, le premier marché pour les produits indiens. L'Inde y exporte des bijoux, des pierres précieuses, du textile, du cuir. L'équivalent pour l'année dernière de près de 90 milliards de dollars, soit 87,3 milliards d'euros.



Le nouveau taux américain ne concernera cependant pas un certain nombre de produits, ce qui en réduit sensiblement la portée, à l'image par exemple des iPhone, dont la fabrication est de plus en plus souvent réalisée en Inde. Mais ces derniers devraient être touchés par les droits de douane sectoriels, jusqu'à 100%, que le président américain souhaite imposer progressivement sur les semi-conducteurs et les produits électroniques.



Taxer de nombreux produits à 50% va surtout fragiliser les plus petites entreprises, celles dont les marges sont faibles et qui exportent le plus vers les États-Unis. Les économistes alertent sur une perspective de croissance qui pourrait tomber sous les 6%, du jamais vu depuis le Covid. L'influente Fédération des organisations indiennes exportatrices (FIEO) a souligné que l'activité des fabricants de textile et du secteur des produits de la mer étaient déjà affectée, appelant les autorités à agir avec les entreprises face à « cette phase de turbulences ». En réponse, les autorités indiennes préparent des mesures de soutien à ses exportateurs. Elles devraient baisser les taxes sur des produits de première nécessité pour protéger la consommation.



L'Inde se retourne vers la Chine et la Russie

Et plutôt que d'attendre un accord avec Donald Trump, que le Premier ministre indien Narendra Modi refuse de négocier à n'importe quel prix, l'Inde se tourne vers les adversaires des États-Unis. L'heure est ainsi au réchauffement diplomatique avec la Chine d'abord. Les deux chefs d'État se retrouvent ce 31 août et le 1ᵉʳ septembre en Chine en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Autre rapprochement, à l'opposé de ce que réclame Washington, avec la Russie. Moscou et New Delhi ont convenu la semaine dernière d'augmenter de 50% leurs échanges commerciaux, avec, comble de l'ironie, la perspective d'abaisser leurs droits de douanes.



Après la Chine, l'Inde est le principal client de la Russie pour son pétrole, qui représentait en 2024 près de 36% de ses importations en la matière, contre environ 2% avant le début de la guerre en Ukraine en 2022, selon les données du ministère indien du Commerce. Pour New Delhi, ce choix est pragmatique. La production des pays du Golfe allant en priorité vers l'Europe, l'Inde a dû se tourner vers d'autres fournisseurs après le choix du vieux Continent de se passer d'hydrocarbures russes.