Droits de l'homme: le Forum du Justiciable exhorte l'État à "perpétuer" le legs pour le maintien du Sénégal

Le Forum du Justiciable (FJ) se réjouit des félicitations du Haut- Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme portées à l'endroit du Sénégal pour son rôle de précurseur et de garant des droits de l'homme, malgré les scènes de violences qui ont sévi ces derniers jours dans notre pays.



C'est en effet lors de l'ouverture solennelle de la 53e session du Conseil des Droits de l'Homme que l'organe des Nations unies chargé des droits de l'homme a loué les efforts du gouvernement sénégalais en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. En outre, cette auguste institution a fait remarquer que le Sénégal a ratifié tous les principaux traités relatifs aux droits de l'homme et s'est acquitté de toutes ses obligations conventionnelles, informe l'organisation dirigée par Babacar Bâ.



A cet effet, le Forum du justiciable conscient que le respect de l'exercice des droits de l'homme est à la fois un vecteur de paix, de progrès et de justice sociale « exhorte l'État du Sénégal à perpétuer ce legs pour le maintien du Sénégal dans le rang des pays respectueux des droits de l'homme ».



Il invite les acteurs politiques de tout bord à la responsabilité et à la retenue pour que Sénégal puisse tenir son rang dans le peloton de tête des pays respectueux des droits de l'homme.