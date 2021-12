Du lourd dans la liste de l’Algérie pour la CAN

L'Algérie envoie du lourd. Tenante du titre, l'équipe de Djamel Belmadi fait partie des favoris à sa propre succession. Le sélectionneur des Fennecs a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs qui participeront à la CAN, prévue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. 16 joueurs présents en 2019 seront également de la partie, notamment Alexandre Oukidja, Youcef Atal, Haris Belkebla, Farid Boulaya et Islam Slimani, qui évoluent en Ligue



Les Fennecs seront guidés par Raïs M'Bolhi dans les buts, Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini en défense, Sofiane Feghouli et Ismaël Bennacer au milieu, ainsi que Riyad Mahrez et Youcef Belaïli en attaque. Au rayon des absents, les Niçois Hicham Boudaoui et Andy Delort sont les grands absents. L'ancien Montpelliérain manque donc à l'appel. Une décision qui n'est pas surprenante, en raison des relations tendues avec Djamel Belmadi.



Alors que l'attaquant du Gym lui avait confié son envie de mettre la sélection entre parenthèses pour se consacrer à son nouveau club, le sélectionneur n'avait guère apprécié ce choix, "la blague de l'année" selon lui. Récent vainqueur de la Coupe arabe face à la Tunisie, l'Algérie voudra réaliser le doublé lors de la CAN, deux ans et demi après avoir triomphé face au Sénégal (1-0) en Egypte. C'est également le moment idéal pour une répétition avant les barrages pour la Coupe du monde 2022, prévus en mars