EXCLUSIF !!! Dakar: Testé positif avec son beau-fils et abandonné dans son domicile, ce père s'inquiète (AUDIO)

Tout a commencé le 8 mai 2020 quand le mari de la soeur de notre cas positif approché a été déclaré positif. Leur soeur a été logiquement identifiée comme cas contact et testée le 10 mai avec son bébé de 14 mois. Les tests sont revenus positifs. Ne présentant aucun symptôme, elle a été évacuée avec son enfant au Hangar de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor, réservé aux cas asymptômatiques.C'est un certain Alioune Gueye, inquiet de la situation de son frère et de sa soeur testés positifs, qui a pris l'initiative de joindre PressAfrik pour révéler le désarroi de sa famille. Il a raconté ce qui s'est passé après l'évacuation de sa soeur. "Toutes les personnes de la maison familiale ont été testées y compris mes parents ( mon père a 81 ans). Les tests sont revenus négatifs sauf pour deux personnes: mon frère qui a 39 ans et son beau-fils qui a 14 ans", dit-il avant de relever quelques bizarreries sur le cas de son frère : "Dans un premier seul l'enfant était déclaré positif, c'est ensuite vers 14 heures qu'ils ont rappelé pour dire que mon frère est positif. (Et le plus étonnant), dans l'identification, il est déclaré divorcé alors que tel n'est pas le cas".Des erreurs qui viennent encore renforcer la thèse selon laquelle, l'Institut Pasteur se trompe souvent dans les échantillons des personnes testées.Alioune a également déploré les conditions dans lesquelles leur soeur se trouve au Hangar LSS. "Ma sœur est admise au Hangar de l'Aéroport de Yoff. Elle est restée une journée entière sans traitement, prétextant qu'ils allaient lui faire un nouveau prélèvement. Ceci étant fait, ils ne lui ont pas communiqué les résultats. Le lendemain, ils lui donnent un comprimé matin, midi et soir. Son fils qui a 15 mois, qui allaite, ne reçoit quand à lui aucun traitement", raconte Alioune Gueye, très inquiet de la situation de ses proches contaminés.Ce qui me préoccupe Alioune, c'est est que les services du ministère de la Santé ne sont pas venus chercher son frère et son beau-fils de 14 depuis vendredi. Prétextant qu'ils n'ont plus de place. "Mon frère et l'enfant sont chez mes parents depuis maintenant 3 jours soit près de 72 heures, isolés dans une chambre. Voila ce qui me ronge alors qu'ils déclarent que les hôpitaux ne sont pas saturés", déplore-t-il.PressAfrik a essayé de joindre le frère contaminé en personne qui a accepté de parler de son problème. Dans les échanges, il a fait une étonnante révélation. L'autorité sanitaire avec qui il a parlé au téléphone après avoir été déclaré positif au nouveau Coronavirus lui a dit: "Comme vous êtes jeune, ce n'est pas grave. Confinez-vous chez vous et respectez les mesures barrières"