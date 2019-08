Ebola : un traitement efficace à 90% testé en RDC

Parmi les patients ayant reçu les deux médicaments les plus efficaces, 29% sous REGN-EB3 et 34% sous mAb114 sont morts, selon le NIAID.



En revanche, 49% sous ZMapp et 53% sous Remdesivir sont morts dans l'étude, selon l'agence.



Le taux de survie des patients ayant de faibles taux de virus dans le sang atteignait 94 % lorsqu'ils recevaient REGN-EB3, et 89 % lorsqu'ils prenaient du mAb114, selon l'agence.



Selon Sabue Mulangu, chercheur en maladies infectieuses qui a participé à l'essai, les autorités sanitaires peuvent "souligner aux gens que plus de 90 % d'entre eux survivent" s'ils sont traités tôt, a déclaré Sabue Mulangu.



Quel impact pourrait avoir les médicaments ?

Saluant le succès de l'étude, Jeremy Farrar, directeur de l'organisation caritative Wellcome Trust Global Health, a déclaré que les traitements "sauveraient sans aucun doute des vies".



Les résultats, a dit M. Farrar, indiquent que les scientifiques se rapprochent de la transformation d'Ebola en une maladie "évitable et traitable".



"Nous ne nous débarrasserons jamais d'Ebola, mais nous devrions être en mesure d'empêcher ces épidémies de se transformer en grandes épidémies nationales et régionales", a-t-il ajouté.

Le sentiment qu'Ebola est incurable, associé à une méfiance généralisée à l'égard du personnel médical en RD du Congo, a entravé les efforts visant à enrayer la propagation de la maladie.



On espère que l'efficacité des médicaments, fabriqués par des firmes pharmaceutiques basées aux États-Unis, permettra aux patients de se sentir "plus à l'aise pour se faire soigner rapidement", a déclaré le Dr Fauci.



Mais la meilleure façon de mettre fin à l'épidémie, a-t-il ajouté, c'est "avec un bon vaccin", le moyen le plus sûr de lutter contre une maladie à titre préventif.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que les vaccins mis au point pour se protéger contre le virus Ebola, qui sont autorisés pour un "usage compassionnel" avant leur homologation officielle, se sont révélés très efficaces.