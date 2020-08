Echange de Notes relatif à l’assistance alimentaire : le Japon octroie une subvention au Sénégal à hauteur de 1, 250 milliards FCFA

Le ministre sénégalais de l’Economie Amadou Hott a signé ce lundi 17 août 2020, avec ARAI Tatsuo, Ambassadeur du Japon au Sénégal, l’Echange de Notes relatif à l’assistance alimentaire du Japon au bénéfice du Sénégal.



Cette subvention d’un montant de 250.000.000 de yens, soit 1.250.000.000 FCFA matérialise le soutien nippon aux efforts du Sénégal pour le renforcement de sa sécurité alimentaire.



Amadou Hott a déclaré : « cette subvention permettra l’achat de riz pour faire face au déficit de la production agricole et par voie de conséquence le renforcement de notre stock national de sécurité alimentaire », avant de citer d’autres projets qui feront l’objet d’accompagnement du Japon comme le projet de riz irrigué dans la vallée, et le deuxième appui budgétaire pour la Couverture maladie universelle (CMU).



Pour sa part, l’Ambassadeur a précisé que « l’assistance alimentaire du Japon au Sénégal est associée à l’envoi d’experts en agriculture pour un transfert de connaissance et de savoir-faire auprès d’ agriculteurs sénégalais et à la vulgarisation de semences plus adaptées aux conditions africaines tels que le Nerica (New Rice for Africa)».