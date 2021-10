Echos de la tanière: coupure d’électricité au stade Lat Dior, le bus des "Lions" en panne

Des couacs ont été notés dans l’organisation du match Sénégal / Namibie. Une coupure d’électricité est survenue à la salle de presse du stade Lat Dior de Thiès à quelques heures du match Sénégal / Namibie, comptant pour la 3ème journée des éliminatoires du Mondial 2022.



Selon « Stades » la panne n’a pas empêché Aliou Cissé et son staff de dérouler leur galop d’avant-match à huis clos. Il y a de quoi s’inquiéter pour la rencontre ce soir face aux « Braves Warriors » qui doit débuter ce soir à 19h00.

Espérons que le scénario du mois de juin dernier lors du match amical contre la Zambie dans ce stade ne va pas se reproduire.



Le bus des « Lions » en panne

Initialement prévu à 17h00, l’entraînement des « Lions » d’hier vendredi au stade Lat Dior a débuté finalement vers 18 heures. C’est ce qui a peu retardé le galop des « Lions ». Sadio Mané et ses coéquipiers sont arrivés au stade Lat Dior en ordre dispersé. Le bus défectueux a finalement regagné le parking du stade Lat Dior de Thiès, grâce à une corde attachée à un autre camion qui l’a remorqué jusqu’au parking dudit stade à 18h48, renseigne « Stades ».



Le quotidien sportif informe que les « Lions » ont patienté pendant une dizaine de minutes devant la porte d’entrée des vestiaires souterraines du stade. Certains debout, d’autres assis, les coéquipiers d’Abdou Diallo ont finalement été délivrés à 19h25 avec l’arrivée du bus en remplacement. Ils ont rejoint le bus sans encombre et leur hôtel pour préparer sereinement leur match de ce samedi.