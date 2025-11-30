Ecofest 2025 : l'UEMOA et la CEDEAO misent sur la culture pour briser la crise politique en Afrique

Le Festival Ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST), est officiellement lancé ce dimanche 30 novembre au Grand Théâtre national Doudou-Ndiaye-Coumba-Rose de Dakar. Cet évènement qui se tiendra du 30 novembre au 6 décembre 2025 est une initiative conjointe de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



Le festival a pour thème principal, « Mutations et crises politiques en Afrique de l’Ouest : que peut faire la culture ? » L'objectif affiché par la CEDEAO et l'UEMOA est de mobiliser la culture et les arts pour résoudre les conflits et briser les méfiances entre les peuples d’Afrique de l’Ouest. La cérémonie de lancement a été présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko.



Ce dernier a été accueilli à son arrivée par le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, ainsi que par des représentants de la CEDEAO et de l'UEMOA.



Parmi les autres personnalités présentes figuraient, Bacary Sarr, secrétaire d’État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique et président du comité de pilotage du festival. Ainsi que d’autres membres du gouvernement sénégalais, notamment Abass Fall, le maire de Dakar des ambassadeurs et des chefs coutumiers.



Le programme de cette journée d'ouverture prévoit également deux moments artistiques majeurs que sont, le dévoilement d’une grande fresque de graffitis et un spectacle intitulé « Pour que jamais le pagne ne s’effiloche », conçu et mis en scène par le Sénégalais Mamadou Seyba Traoré et interprété par la compagnie du Théâtre national Daniel-Sorano.



L'ECOFEST, organisé conjointement par la CEDEAO et l'UEMOA, se veut un cadre d'échange culturel fédérateur et multidisciplinaire, qui célèbre la « richesse et la diversité du patrimoine ouest-africain, qu'il soit matériel ou immatériel ».



Le programme du festival, qui s'étend sur une semaine, met en avant une grande variété d'expressions artistiques notamment la musique avec la présence de célébrités de la musique africaine est annoncée. S’agissant du Cinéma, des projections cinématographiques sont prévues, notamment au cinéma Pathé et au Seanema. L’arts visuels et expositions avec une exposition sur le Mandé, une autre exposition de l'artiste peintre ivoirien Jacobleu se tiendra à l'espace Vema de l’embarcadère de Gorée.



Le festival met également en scène l'environnement festif des cultures africaines. Avec le Théâtre et la danse. Outre le spectacle d'ouverture de la Compagnie Daniel-Sorano, le programme inclut des performances de danse et de théâtre. Des visites de sites culturels sont également organisées dans le cadre du festival.



L'événement propose des rencontres professionnelles pour renforcer les industries culturelles locales et aborder le rôle de la culture face aux crises. L'ECOFEST est donc conçu non seulement comme une vitrine artistique, mais aussi comme un marché des biens et services culturels de la région.



L'UEMOA et la CEDEAO visent à faire de la culture un pilier des stratégies d'intégration grâce au patrimoine riche et diversifié de la région. Dans le contexte actuel de « mutations et crises politiques », le festival est censé être un levier de dialogue et un vecteur de paix pour dissiper les méfiances et contribuer à la stabilité de la sous-région. Les organisations cherchent à promouvoir le développement humain par une valorisation rentable du patrimoine culturel et par la vitalité des industries créatives.