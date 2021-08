Écoles saccagés et enseignants agressés: Macky met en garde les élèves

L’année scolaire et celle universitaire ont été marquées au Sénégal par des scènes de violences à l’endroit des corps enseignants. Pire, des écoles et salles de classe ont fait l’objet de saccages.



Le chef de l’Etat qui présidait ce mardi la cérémonie de remise des prix du Concours général 2021 est revenu sur ces regrettables événements pour les condamner « Par effet de mimétisme, des élèves se permettent, dans des challenges insensés, de s’attaquer à des enseignants, et au personnel d’encadrement, et de détruire des infrastructures scolaires. Je dois réitérer ici ma ferme condamnation de ces actes totalement inacceptables », a-t-il déclaré



Avant de mettre en garde les élèves auteurs de ces actes de vandalisme: « Chacun doit savoir que l’école n’est ni un champ de bataille, ni une scène pour gladiateurs. Elle doit à tout prix garder sa vocation d’espace de diffusion du savoir, de fraternisation socialisante et de construction citoyenne »